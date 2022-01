Болельщики взяли в осаду дом футболиста. Он не забил пенальти

На 85-й минуте Кей Камара не забил пенальти в ворота сборной Экваториальной Гвинеи. Поражение 0:1 стоило команде Сьерра-Леоне место в плей-офф Кубка Африки.

Читайте также: Футбол футболом, а война по расписанию: дикий случай на Кубке Африки

Сразу после матча болельщики Сьерра-Леоне отправились к дому футболиста во Фритауне. Они ждут игрока и жаждут расправы. Полиции пришлось оцепить жилище Камары, чтобы не допустить кровопролития.

Police are currently protecting the home of Kei Kamara in Freetown, Sierra Leone. Fans are angry after he missed a penalty today in #TeamSierraLeone defeat to #TeamEquatorialGuinea . The angry fans moved out to attack his house. pic.twitter.com/Wu8prNSOwK