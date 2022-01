Куда спешил арбитр? Грандиозный скандал на Кубке Африки

Поединок первого тура группового этапа Кубка Африки между сборными Туниса и Мали был под угрозой срыва. Неподалеку от базы, где готовились к матчу футболисты сборной Мали, произошла перестрелка между правительственными войсками и повстанцами.

Но на этом злоключения этого поединка не закончились. На 85-й минуте встречи замбийский арбитр встречи Сиказве дал финальный свисток.

Ассистенты арбитра быстро поправили своего колегу и матч продолжился. Но, видимо, арбитр явно куда-то спешил, поскольку за 15 секунд до истечения основных 90 минут дал второй финальный свисток. При этом рефери не добавил ни минуты компенсированного времени.

Сразу после финального свистка к арбитру подбежал тренерский штаб сборной Туниса, но Сиказве не изменил своего решения.

The referee has blown the whistle after 89 minutes in Tunisia vs Mali #AFCON



Tunisian coach Mondher Kebaier is furious with the decision to finish the game with no additional time pic.twitter.com/RISJCnclAK