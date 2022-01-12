Куда спешил арбитр? Грандиозный скандал на Кубке Африки

Замбийский судья дважды досрочно давал финальный свисток в матче Тунис – Мали

Тренер сборной Туниса очень разозлился на арбитра матча / Фото: Reuters

Поединок первого тура группового этапа Кубка Африки между сборными Туниса и Мали был под угрозой срыва. Неподалеку от базы, где готовились к матчу футболисты сборной Мали, произошла перестрелка между правительственными войсками и повстанцами.

Но на этом злоключения этого поединка не закончились. На 85-й минуте встречи замбийский арбитр встречи Сиказве дал финальный свисток.

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Ассистенты арбитра быстро поправили своего колегу и матч продолжился. Но, видимо, арбитр явно куда-то спешил, поскольку за 15 секунд до истечения основных 90 минут дал второй финальный свисток. При этом рефери не добавил ни минуты компенсированного времени.

Сразу после финального свистка к арбитру подбежал тренерский штаб сборной Туниса, но Сиказве не изменил своего решения.

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The referee has blown the whistle after 89 minutes in Tunisia vs Mali #AFCON



Tunisian coach Mondher Kebaier is furious with the decision to finish the game with no additional time pic.twitter.com/RISJCnclAK — Football Daily (@footballdaily) January 12, 2022

Остается только догадываться, чем было вызвана такая спешка судьи матча, в котором сборная Мали переиграла Тунис со счетом 1:0.

Добавим, что не согласная с таким судейством сборная Туниса будет протестовать с требованием переиграть матч.

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