Она вдохновляет новичка Шахтера: очаровательная муза из Германии

Сегодня Аякс сообщил, что Давид Нерес переходит в Шахтер. Футболист помог амстердамскому клубу выиграть два чемпионства в Нидерландах, а сборной Бразилии победить в Кубке Америки-2019.
Теперь Нерес должен помогать Шахтеру выигрывать трофеи. А вдохновлять его будет очаровательная супруга Кира Вайнона.
Кира – немецкая модель, которая работала в Амстердаме. А познакомилась пара в Instagram. Отношения развивались стремительно и в 2020 году у них родился первенец.
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Кира и Давид даже снимали видео, как они готовятся стать родителями.
Об отношениях в семье можно судить из фотографий Давида Нереса в Instagram.
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