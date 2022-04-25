Крутое пике без Пике. Барселона снова проигрывает на Камп Ноу

Каталонский клуб терпит третье домашнее поражение подряд, и практически прощается с надеждами на чемпионство

Барселона без Пике снова поиграла дома / Фото: Коллаж: Сегодня

Реалу, чтобы стать чемпионом Испании теперь достаточно набрать одно очко в оставшихся 5 турах. Для досрочного успеха Бензема и компании постарался главный конкурент.

Первый сезон после эры Месси, который с ПСЖ стал чемпионом Франции, Барселона точно не сможет занести в свой актив. Не спас и приход еще одной легенды каталонцев в качестве тренера. Хави хоть и обыграл Реал в Эль Классико, но в целом результаты команды не изменились.

Реклама

Очередным шоком для болельщиков Барселоны стало домашнее поражение каталонцев от Райо Вальекано. Более 57 тысяч фанатов, которые присутствовали на поединке были огорчены итоговым результатом матча.

Реклама

Примечательно, что в последний раз Барселоне удавалось выиграть дома в матче против Севильи в начале месяца, когда в составе был основной защитник Пике. Травма не позволила Жерару сыграть в следующих 3 домашних матчах – и все они были проиграны. Такого не было никогда в течении одного сезона.

В матче против Райо Вальекано подопечные Хави пропустили уже на 7 минуте, но ответа у игроков Барселоны так и не нашлось. Поражение 0:1, оставляет каталонцев на втором месте, за которое еще нужно будет посоревноваться. Амбициями с чемпионством придется попрощаться, так как отыграть гандикап в 15 очей за 5 туров у Реала – это на грани фантастики.

Реклама

Таким образом, Барселона не сможет стать чемпионом Испании уже третий год подряд. Сможет ли Хави или может другой тренер вернуть каталонцам прежнюю славу, узнаем уже в следующем сезоне.

Уникальное достижение среди топ-лиг покорилось Баварии. Мюнхенский клуб стал чемпионом Германии 10 раз подряд.