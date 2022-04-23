Чемпионский гол Месси. ПСЖ – победитель французской Лиги 1

7-кратный обладатель Золотого мяча в дебютному сезоне вне Барселоны стал чемпионом Франции. ПСЖ возвращается на трон

Месси - чемпион Франции! / Фото: Twitter Paris Saint-Germain

ПСЖ – 10-кратный чемпионом Франции. За четыре тура до завершения Лиги 1, команда со столицы Франции оформляет юбилейное чемпионство. Интересно, что 8 титулов было завоевано в последние 10 лет. ПСЖ продолжает свою гегемонию, вернув себе чемпионский титул.

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Правда добыть чемпионство красиво не получилось. Матч против Ланса на домашнем поле, парижане сыграли вничью. Гости провели вдесятером почти весь второй тайм, после удаления Дансо. Но это не помогло звездному составу ПСЖ обыграть соперника.

Лионель Месси сделал все, чтобы стать героем поединка. Его гол вывел ПСЖ вперед, но удержать именно победу не удалось. За 2 минуты до конца регламентированного времени Жан сравнял счет – 1:1.

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Но даже ничья досрочно делала ПСЖ официально чемпионов Франции за 4 тура до конца турнира. Так и произошло. Таким образом гол Месси стал чемпионским.

Напомним, что Месси провел свой первый сезон не в Барселоне. И сразу легендарный аргентинец становится чемпионом Франции.

Чуть ранее чемпионский титул в Бундеслиге оформила Бавария.