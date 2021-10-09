9 октября 19:00
Финляндия --
Украина --
10 октября 21:45
Испания --
Франция --
12 октября 21:45
Украина --
Босния и Герцеговина --
15 октября 19:30
Шахтер --
Заря --
16 октября 14:00
Мариуполь --
Металлист 1925 --
16 октября 17:00
Львов --
Динамо --
16 октября 19:30
Днепр-1 --
Колос --
17 октября 14:00
Минай --
Десна --
17 октября 17:00
Ингулец --
Рух --
17 октября 19:30
Александрия --
Ворскла --
18 октября 19:30
Черноморец --
Верес --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
19 октября 19:45
Брюгге --
Манчестер Сити --
19 октября 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 октября 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 октября 22:00
Порту --
Милан --
19 октября 22:00
Атлетико --
Ливерпуль --
19 октября 22:00
Аякс --
Боруссия Д --
19 октября 22:00
Интер --
Шериф --
19 октября 22:00
Шахтер --
Реал --
20 октября 19:45
Барселона --
Динамо --
20 октября 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 октября 22:00
Бенфика --
Бавария --
20 октября 22:00
Янг Бойз --
Вильярреал --
20 октября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 октября 22:00
Лилль --
Севилья --
20 октября 22:00
Челси --
Мальме --
20 октября 22:00
Зенит --
Ювентус --
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СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

Финляндия против Украины и еще 13 матчей: расписание отбора ЧМ-2022 на 9 октября

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакции Спорт
9 октября, 13:33
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Все меньше остается матчей в квалификации чемпионата мира, а значит наступает время решающих встреч за путевку в Катар-2022
Украине нужно побеждать
Украине нужно побеждать / Фото: Getty Images

Отбор на чемпионат мира 2022 года идет полным ходом. Сегодня в шести группах будут сыграны 14 поединков.

У нас особый интерес ко встречи в Хельсинки. Где за путевку на катарский мундиаль борется наша команда. Смотрите онлайн-трансляцию матча Финляндия – Украина.

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ГРУППА А

19:00. Азербайджан – Ирландия

21:45. Люксембург – Сербия

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ГРУППА В

19:00. Грузия – Греция

19:00. Швеция – Косово
ТВ: Футбол 2

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ГРУППА С

16:00. Литва – Болгария
ТВ: Футбол 3

21:45. Швейцария – Северная Ирландия
ТВ: Футбол 3

ГРУППА D

16:00. Казахстан – Босния
ТВ: Футбол 2

19:00. Финляндия – Украина
ТВ: Украина

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ГРУППА F

19:00. Шотландия – Израиль
ТВ: Футбол 3

21:45. Фареры – Австрия

21:45. Молдова – Дания

ГРУППА I

21:45. Венгрия – Албания

21:45. Андорра – Англия
ТВ: Футбол 2

21:45. Польша – Сан-Марино

Читайте также:

футболЧМ-2022
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Украина

3.50

3.22

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И
Г
О
1
Динамо
10
25:2
26
2
Шахтер
10
23:5
23
3
Ворскла
10
19:7
21
4
Заря
10
22:9
20
5
Днепр-1
10
14:12
19
6
Александрия
10
10:7
18
7
Десна
10
13:16
16
8
Металлист 1925
10
9:13
13
9
Верес
10
9:12
12
10
Рух
10
8:12
11
11
Колос
9
7:14
11
12
Ингулец
10
9:18
8
13
Львов
10
6:15
6
14
Минай
9
6:12
6
15
Черноморец
10
11:24
6
16
Мариуполь
10
12:25
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