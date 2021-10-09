Финляндия против Украины и еще 13 матчей: расписание отбора ЧМ-2022 на 9 октября

Отбор на чемпионат мира 2022 года идет полным ходом. Сегодня в шести группах будут сыграны 14 поединков.
У нас особый интерес ко встречи в Хельсинки. Где за путевку на катарский мундиаль борется наша команда. Смотрите онлайн-трансляцию матча Финляндия – Украина.
ГРУППА А
19:00. Азербайджан – Ирландия
21:45. Люксембург – Сербия
ГРУППА В
19:00. Грузия – Греция
19:00. Швеция – Косово
ТВ: Футбол 2
ГРУППА С
16:00. Литва – Болгария
ТВ: Футбол 3
21:45. Швейцария – Северная Ирландия
ТВ: Футбол 3
ГРУППА D
16:00. Казахстан – Босния
ТВ: Футбол 2
19:00. Финляндия – Украина
ТВ: Украина
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ГРУППА F
19:00. Шотландия – Израиль
ТВ: Футбол 3
21:45. Фареры – Австрия
21:45. Молдова – Дания
ГРУППА I
21:45. Венгрия – Албания
21:45. Андорра – Англия
ТВ: Футбол 2
21:45. Польша – Сан-Марино