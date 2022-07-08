Без кубков: в украинском футболе отменили два турнира

Из-за войны футбольные клубы в предстоящем сезоне не будут разыгрывать Суперкубок и Кубок Украины

Действующий обладатель Кубка Украины - Динамо / Фото: Коллаж: Сегодня

Исполнительный директор украинской Премьер-лиги Евгений Дикий рассказал, что в следующем сезоне не будут разыграны сразу два национальных трофея. Ранее боец ВСУ устроил чистку в Кривом Роге.

"Проведение матча за Суперкубок Украины не планируется. Мы приняли решение отменить в предстоящем сезоне этот матч. Кубок Украины тоже не будет разыгрываться", – сказал Дикий в комментарии Футбол NEWS.

Напомним, что предыдущий розыгрыш Кубка Украины был остановлен из-за войны на стадии четвертьфинала. Действующим обладателем трофея остается Динамо, которое выиграло турнир в 2021 году.

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Ранее мы писали, что новый сезон футбольный клуб Полесье из Житомира может начать в УПЛ. Полесье готово заменить любую команду, которая не сможет стартовать в Премьер-лиге.