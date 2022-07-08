Без кубків: в українському футболі скасували два турніри

Через війну футбольні клуби у майбутньому сезоні не розігруватимуть Суперкубок та Кубок України

Діючий володар Кубка України - Динамо / Фото: Колаж: Сьогодні

Виконавчий директор української Прем'єр-ліги Євген Дикий розповів, що наступного сезону не буде розіграно одразу два національні трофеї. Раніше боєць ЗСУ влаштував чистку у Кривому Розі.

"Проведення матчу за Суперкубок України не планується. Ми прийняли рішення скасувати наступного сезону цей матч. Кубок України теж не розігруватиметься", – сказав Дикий у коментарі Футбол NEWS.

Нагадаємо, що попередній розіграш Кубка України було зупинено через війну на стадії чвертьфіналу. Чинним володарем трофею залишається Динамо, яке виграло турнір у 2021 році.

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Раніше ми писали, що новий сезон футбольний клуб Полісся з Житомира може розпочати в УПЛ. Полісся готове замінити будь-яку команду, яка не зможе стартувати у Прем'єр-лізі.