6 июля 22:00
Италия --
Испания --
7 июля 22:00
Англия --
Дания --
7 июля 17:00
Динамо --
Люцерн --
9 июля 19:00
Шахтер --
Шальке --
10 июля 12:00
Динамо --
Серветт --
14 июля 12:00
Динамо --
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Италия

22:00

Испания

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СЕГОДНЯ Новости спорта Евро 2020

Италия – Испания: онлайн-трансляция первого полуфинала Евро-2020

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
6 июля, 10:26
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Следите в онлайн-режиме за ходом противостояния итальянцев и испанцев на Уэмбли в 1/2 финала чемпионата Европы – видео, фото и комментарии

Во вторник, 6 июля, на стадионе "Уэмбли" в Лондоне проходит первый полуфинальный матч Евро-2020 Италия – Испания. Начало – в 22:00 по киевскому времени. Вашему вниманию – онлайн-трансляция этого поединка с видео, фото и комментариями.

ИТАЛИЯ – ИСПАНИЯ

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Напомним, на пути в полуфинал Евро Италия обыграла Бельгию 2:1.

В свою очередь, Испания на предыдущей стадии плей-офф лишь в серии пенальти одолела Швейцарию.

НА КОГО ВЫХОДИТ ПОБЕДИТЕЛЬ

Победитель матча Италия – Испания в финале Евро, 11 июля, сыграет с лучшим в противостоянии Англия – Дания, которые сыграют 7 июля. Все оставшиеся матчи турнира проходят на "Уэмбли".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

Италия: Доннарумма; Ди Лоренцо, Бонуччи, Кьеллини, Эмерсон; Барелла, Жоржиньо, Верратти; Кьеза, Иммобиле, Инсинье
Не сыграет: Спинаццола (ахилл)

Испания: Унай Симон; Аспиликуэта, Эрик Гарсия, Ляпорт, Жорди Альба; Коке, Бускетс, Педри; Жерар Морено, Мората, Дани Ольмо
Под вопросом: Сарабия (мышца)

ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

На пике футбола в стиле тики-таки сборная Испании смела Италию 4:0 в киевском финале Евро-2012, но с тех пор в испанской команде явно не хватает баланса. Итальянцы же одолели Испанию 2:0 в 1/8 финала Евро-2016, и перед сегодняшним матчем на "Уэмбли" их победная серия составляет 13 встреч, а беспроигрышная – 32 поединка!

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ЗАЯВЛЕНИЯ ТРЕНЕРОВ

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини: "Матч будет сильно отличаться от нашей предыдущей игры с бельгийцами, но трудностей будет не меньше. Испания многие годы доминировала в мировом футболе. Сейчас у нее сменилось поколение, команда стала моложе, но в ее составе по-прежнему много прекрасных игроков и замечательный тренер"

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике: "Не думаю, что какая-либо из команда сможет доминировать в матче. У Италии много классных игроков, но самое главное – это настоящая команда. Они атакуют и защищаются всей командой, в точности как мы. Они любят применять высокий прессинг, что совсем не характерно для сборной Италии прежних лет. Они сильны во многих аспектах, так что матч будет интересным. У обеих команд будут моменты. Посмотрим, кто выиграет эту дуэль"

ИТАЛИЯ – ИСПАНИЯ: ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Фаворитом матча аналитики FAVBET называют Италию. На ее проход в финал, с учетом возможных дополнительного времени и серии пенальти, установлен коэффициент 1.77, на проход Испании – 2.16. В процентном соотношении – 55% на 45% в пользу итальянцев. При этом наиболее реальным счетом основного времени букмекеры называют ничью 1:1.

ИТАЛИЯ – ИСПАНИЯ: ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ

В прямом эфире полуфинал Евро-2020 Италия – Испания во вторник, 6 июля, начиная с 22:00, покажут каналы "Украина" и "Футбол 1". Также прямая трансляция поединка доступна на сервисе OLL.TV.

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
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Все таблицы Евро
Вторник, 6 июля
22:00
Смотри на: Трансляция
Среда, 7 июля
22:00
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