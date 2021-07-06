6 июля 22:00
Италия --
Испания --
7 июля 22:00
Англия --
Дания --
7 июля 17:00
Динамо --
Люцерн --
9 июля 19:00
Шахтер --
Шальке --
10 июля 12:00
Динамо --
Серветт --
14 июля 12:00
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Евро-2020

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Италия – Испания: где и когда смотреть первый полуфинал Евро-2020

Елена Павлова Елена Павлова
6 июля, 11:31
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Италия и Испания сегодня встретятся в полуфинале Евро-2020. Поединок можно будет смотреть на ТВ и в интернете. Список всех трансляций матча на Уэмбли 6 июля
Сборная Италии накануне полуфинала
Сборная Италии накануне полуфинала / Фото: Reuters

Сегодня в первом полуфинале Евро-2020 на "Уэмбли" в Лондоне сборная Италии встретится с Испанией. Встреча в Британии начнется в 22:00 по Киеву. Онлайн Италия – Испания доступен на нашем сайте со всеми интересными подробностями, яркими фото и видео.

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В прямом эфире полуфинал Евро-2020 Италия – Испания во вторник, 6 июля, начиная с 22:00, покажут каналы "Украина" и "Футбол 1". Также прямая трансляция поединка доступна на сервисе OLL.TV.

Италия имеет опыт побед в овертайме
Италия имеет опыт побед в овертайме / Фото: Reuters

Напомним, что на Евро-2012 Испании разгромила Италию 4:0 в киевском финале, но с тех пор в испанской команде явно не хватает баланса. Итальянцы же одолели Испанию 2:0 в 1/8 финала Евро-2016, и перед сегодняшним матчем на "Уэмбли" их победная серия составляет 13 встреч, а беспроигрышная – 32 поединка!

Ранее мы писали, что появилась история Евро-2020 на туалетной бумаге – есть даже Украина.

А еще мы давали новые котировки на победителя Евро-2020. Аналитики списывают Данию. Главными фаворитами чемпионата считают британцев, которые еще не выигрывали трофей, и неудержимую на турнире Италию.

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
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Все таблицы Евро
Вторник, 6 июля
22:00
Смотри на: Трансляция
Среда, 7 июля
22:00
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