Россия определилась с главным кандидатом в тренеры после провала на Евро

Заменить Станислава Черчесова на посту главного тренера сборной РФ может Йоахим Лев, с которым Германия выиграла ЧМ-2014 и вылетела в 1/8 Евро-2020 от Англии

Йоахим Лёв в раздумьях / Фото: AFP

Россия намерена пригласить Йоахима Лева на пост главного тренера своей сборной после провала на Евро-2020, где команда Станислава Черчесова заняла последнее место в своей группе.

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Безработный Лев, завершивший работу в сборной Германии после вылета в 1/8 финала нынешнего чемпионата Европы от Англии, является одним из трех иностранцев, входящих в шорт-лист потенциальных тренеров сборной РФ.

Об этом сообщает Чемпионат.

Также в этом списке – экс-коуч Зенита португалец Андре Виллаш-Боаш. Имя третьего претендента не называется.

При этом тренеры клубов РПЛ – Сергей Семак, Валерий Карпин и Леонид Слуцкий – от предложения сменить Черчесова в сборной России отказались.

Йоахим Лев / Фото: Reuters

Станислав Черчесов / Фото: Reuters

Впрочем, не факт, что 61-летний Йоахим Лев, под руководством которого Германия стала чемпионом мира-2014, вообще продолжит тренерскую карьеру. Например, экс-коуч Баварии Оттмар Хитцфельд посоветовал ему отдохнуть от стресса и стать экспертом на ТВ.

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Напомним, ранее готовность возглавить сборную России выразил уроженец Украины Виктор Онопко.