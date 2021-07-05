Названа зарплата Ярмоленко в Турции: на такую может и не пойти

В лондонском Вест Хэме Андрей получает больше – соблазнить его на переезд в турецкий чемпионат может разве что перспектива большего игрового времени

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко / Фото: Reuters

Андрею Ярмоленко придется согласиться на понижение зарплаты в случае ухода из Вест Хэма и подписания контракта с одним из турецких клубов.

По данным Haber365, Галатасарай, знаменитый тренер которого Фатих Терим заинтересован в украинце, готов дать Андрею зарплату в 2,5 млн евро в год.

А другой стамбульский клуб, Фенербахче, также включившийся в борьбу за 31-летнего украинского вингера, предлагает ему годовой оклад в 3 млн евро плюс бонусы.

Однако в Лондоне Ярмоленко получает больше – около 7 млн евро в год до вычета налогов (3,5 млн евро чистыми). Следовательно, соблазнить его на переезд в Турцию может разве что перспектива большего игрового времени.

К тому же, не стоит забывать, что желающим обзавестись Андреем Ярмоленко нужно договориться еще и с Вест Хэмом, с которым у украинца остается год контракта. "Молотобойцы", за которых Андрей почти не играл из-за травм и недоверия коуча Дэвида Мойеса, хотели бы выручить за экс-динамовца 5 млн евро.

Андрей Ярмоленко среди лучших игроков чемпионата Европы / Фото: Reuters

Сам Ярмоленко недавно заявил, что связывает будущее своей семьи с Киевом.

На Евро-2020 Андрей отметился двумя голами и двумя результативными передачами.

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