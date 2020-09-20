Видео голов и обзор матча "Заря" – "Шахтер"

Луганчане и "горняки" сыграли в результативную ничью 2:2. Смотрите видео голов и лучших моментов поединка

В центральном матче третьего тура чемпионата Украины по футболу "Заря" и "Шахтер" не определили победителя, завершив противостояние зрелищной ничьей 2:2. Символично, что заключительный гол в игре, проходившей в Запорожье, забил уроженец этого города – центральный защитник дончан Сергей Кривцов.

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Если "горняки" потеряли первые очки в новом сезоне Премьер-лиги, то луганчане, наоборот, набрали свой дебютный балл после двух поражений на старте.

Обзор матча "Заря" – "Шахтер" (2:2)

"Заря" – "Шахтер" – 2:2

Голы: Кочергин, 19, Юрченко, 28 (пен) – Марлос, 17, Кривцов, 49

"Заря": Шевченко – Фаворов, Вернидуб, Абу Ханна, Цыганикс (Гречкин, 78) – Иванисеня – Юрченко (Цвек, 78), Назарина, Кочергин – Громов (Перович, 90+1), Кабаев (Гладкий, 88)

"Шахтер": Трубин – Додо, Кривцов, Матвиенко, Корниенко – Степаненко, Алан Патрик (Маркос Антонио, 82) – Марлос (Коноплянка, 81), Соломон (Тете, 74), Тайсон – Мораес (Фернандо, 87)

Предупреждения: Фаворов, Гречкин, Кочергин – Додо, Марлос, Кривцов, Степаненко

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Статистика матча "Заря" – "Шахтер" (2:2)

Как мы писали ранее, за "Шахтер" в игре с "Зарей" удачно дебютировал чемпион мира. В поединке против луганчан защитник "горняков" Виктор Корниенко отметился голевой передачей.

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Все подробности в спецтеме Матч "Заря" - "Шахтер"

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