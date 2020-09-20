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За "Шахтер" в игре с "Зарей" удачно дебютировал чемпион мира

20 сентября, 19:29

Олег Люлька Олег Люлька

В поединке против луганчан защитник "горняков" Виктор Корниенко отметился результативным действием

В центральном матче третьего тура чемпионата Украины по футболу в Запорожье, где "Заря" и "Шахтер" сыграли вничью 2:2, за "горняков" дебютировал победитель прошлогоднего чемпионата мира среди молодежи – 21-летний Виктор Корниенко. Он провел весь поединок, с первой до последней минуты, на позиции левого защитника.

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Дебют чемпиона мира за основу "Шахтера" можно считать весьма успешным. На 17-й минуте матча с "Зарей" именно после флангового прострела Виктора Корниенко, который своевременно подключился к атаке "горняков", Марлос открыл счет.

Отметим, что Виктор Корниенко родился в Полтаве. Ранее он выступал за молодежные команды "Шахтера", а прошлый сезон провел на правах аренды в "Мариуполе".

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Напомним, ничья, добытая в воскресном матче с "Шахтером", принесла "Заре" первое очко в новом чемпионате. Тем не менее луганчане остаются в подвале турнирной таблицы. "Горняки" же с четырьмя пунктами идут шестыми, имея при этом одну игру в запасе.

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чемпионат Украины Шахтер Донецк Заря Луганск Виктор Корниенко

Источник: Сегодня|Спорт

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