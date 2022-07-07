Красников бросает Металлист и переходит в Днепр-1. Что происходит между клубами УПЛ

Вице-президент харьковчан прояснил ситуацию с его возможным переходом в стан принципиального соперника

Евгений Красников близок к переходу из Металлиста в Днепр-1

Уже скоро планируется старт нового сезона в УПЛ. Ожидается, что игры чемпионата Украины по футболу пройдут на территории нашей страны.

Большой трансферной бомбой может стать переход вице-президента Металлиста Евгения Красникова в Днепр-1. Вместе с ним в СК может перейти и тренер Александр Кучер, поскольку пост тренера после ухода Игора Йовичевича будет вакантным.

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Сам Красников подтверждает факт переговоров с днепрянами, однако пока без конкретики. В эфире программы Денисов TIME Евгений рассказал о влиянии его потенциального трансфера на оба клуба.

"Это имеет место быть, ведутся переговоры. На меня вышел генеральный директор Днепра Андрей Русол, у меня с ним была беседа. Рассматривалось несколько вариантов. Днепр участвует в еврокубках. Учитывая войну и непонятки с базированием, мы пробуем выработать совместное решение. Все это согласовывается с Ярославским. Возможно, я, Кучер и несколько футболистов перейдут в Днепр, часть их игроков перейдут в Металлист.

Евгений Красников

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Это все делается только для того, чтобы сохранить клубы, улучшить результаты Днепра в еврокубках и чтобы не пострадали харьковские и днепровские болельщики. Там надо до миллиметров все высчитать и обговорить, тогда и будет окончательное решение. Я иду в Днепр работать спортивным директором. Приложу максимум усилий, чтобы команда показала хорошие результаты. Но если состоится мой и Кучера переходы и мы возьмем футболистов, то это принесет Металлисту хорошие финансы, которые позволят команде год или два добротно существовать.

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Я много приложил моральных и материальных усилий, чтобы Металлист был. Сейчас я буду очень счастлив, если он будет достойно выступать в Премьер-Лиге. Но сейчас обстоятельства складываются так, что возможно мы примем предложение Днепра".

Напомним, что в незавершенном чемпионате Украины 2021-2022 Днепр-1 занял третье место и получил право выступать в Лиге Европы. Металлист же стал формальным победителем Первой Лиги и повысился в классе.