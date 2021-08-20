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Залетный! Хижняк описал удар, лишивший его золота Олимпиады

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
20 августа, 11:25
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Украинский боксер, несмотря на поражение, остался доволен финальным боем с бразильцем Эбертом Соузой – по словам Александра, выиграть Олимпиаду ему помешал рефери
Хижняк остался без золота Олимпиады
Хижняк остался без золота Олимпиады / Фото: Reuters

Александр Хижняк спустя две недели еще раз вернулся к золотому поединку Игр-2020 в Токио с бразильцем Эбертом Соузой, в котором украинец, ведя по судейским запискам, проиграл скандальным нокаутом в конце третьего раунда.

"Вообще, о таком говорят – "удар залетел из ниоткуда, но прилетел куда нужно". В размене ударов где-то я его пропустил", – приводит слова 26-летнего Хижняка Liga.net

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Александр Хижняк проиграл финал Олимпиады
Александр Хижняк проиграл финал Олимпиады / Фото: Reuters

А ведь до Олимпиады Хижняк уверенно побеждал Соузу.

"Со всеми своими соперниками я встречался раньше, но то, что я видел от всех боксеров на Олимпиаде, это совсем другой уровень", – сказал по этому поводу Александр

При этом Полтавский Танк остается при своем мнении – судья помог бразильцу выиграть.

"Решение судьи мы не разделяем. По моему мнению, судья очень быстро решил остановить поединок. Он не отвел моего соперника в другой угол, не отсчитал мне. Я был готов продолжать бой. Чувствовал, что восстановился после удара", – говорит Хижняк

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"В общем, финальным боем довольны, – как ни странно, заявил Хижняк. – С максимальной отдачей работал с первой и до последней секунды. Конечно, мы рассчитывали на золотую медаль на Олимпиаде, но серебряная – также очень высокий результат"

"Я видел критику, но трудно объяснить людям, которые никогда не выступали на Олимпиаде, почему и такая награда для нас важна"

Украинский боксер Хижняк с серебром Игр-2020
Украинский боксер Хижняк с серебром Игр-2020 / Фото: Reuters

"И травмы были, и болезни. Это все остается вне ринга, болельщики этого не знают. Поэтому иначе реагируют на серебро", – подытожил Хижняк

Кличко заманивают к себе Хижняка, но тот к ним не идет
Кличко заманивают к себе Хижняка, но тот к ним не идет / Фото: Reuters, Instagram

Ранее мы писали, что Хижняк отказывает братьям Кличко. Полтавчанин останется в любителях, чтобы добыть золото Олимпиады-2024 в Париже.

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