Братья Кличко позвали побитого Хижняка под свое крыло на люксовых условиях

Генеральный директор компании братьев Кличко K2 Promotions Александр Красюк предлагает Александру Хижняку такой жирный контракт, словно тот не проиграл, а выиграл финал Олимпиады

Кличко заманивают к себе Хижняка / Фото: Reuters, Instagram

От Александра Хижняка на Олимпиаде все ждали золота. Но в финале весовой категории до 75 кг Полтавский Танк проиграл нокаутом Эберту Соузе.

Сразу после поражения 26-летний Хижняк заявил, что олимпийское золото остается его целью и он намерен выступить на Играх-2024 в Париже.

Однако гендиректор компании братьев Кличко K2 Promotions Александр Красюк собирается Хижняка разубедить.

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"Мнение по поводу желания драться на Олимпиаде в Париже, которое озвучил Александр, немного эмоциональное. Оно было сформировано быстро после негативного результата. Думаю, Александру нужно делать выводы по поводу своей тактики и переходить в профи. Если он останется в любителях, не факт, что не появятся новые перспективные звезды в его весе"

Хижняк остался без золота Олимпиады / Фото: Reuters

"Еще два или три года назад мы общались с ним по поводу перехода в профи с возможностью по-прежнему боксировать в любителях. Еще тогда я предлагал ему условия, как чемпиону Олимпиады, вне зависимости от того, станет он им или нет. Сейчас мое предложение не меняется"

Украинский боксер Хижняк с серебром Игр-2020 / Фото: Reuters

"Я ему предложу те же условия, как чемпиону Олимпиады. У меня есть понимание, как его вести и привести к титулу чемпиона мира за достаточно короткий срок"

Александр Хижняк проиграл нокаутом / Фото: Reuters

"За три года он будет если не чемпионом мира, то претендентом – точно", – пообещал Хижняку Красюк в комментарии UA-Перший

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