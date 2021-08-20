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Зальотний! Хижняк описав удар, який позбавив його золота Олімпіади

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
20 серпня, 11:25
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Український боксер, попри поразку, залишився задоволений фінальним боєм з бразильцем Ебертом Соузою – за словами Олександра, виграти Олімпіаду йому не дав рефері
Хижняк залишився без золота Олімпіади
Хижняк залишився без золота Олімпіади / Фото: Reuters

Олександр Хижняк два тижні потому ще раз повернувся до золотого поєдинку Ігор-2020 у Токіо з бразильцем Ебертом Соузою, в якому українець, ведучи за суддівськими записками, програв скандальним нокаутом в кінці третього раунду.

"Взагалі, про таке кажуть – "удар залетів з нізвідки, але прилетів куди потрібно". У розміні ударів десь я його пропустив", – наводить слова 26-річного Хижняка Liga.net

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Олександр Хижняк програв фінал Олімпіади
Олександр Хижняк програв фінал Олімпіади / Фото: Reuters

Але ж до Олімпіади Хижняк впевнено перемагав Соузу.

"З усіма своїми суперниками я зустрічався раніше, але те, що я бачив від усіх боксерів на Олімпіаді, це зовсім інший рівень", – сказав з цього приводу Олександр

При цьому Полтавський Танк залишається при своїй думці – суддя допоміг бразильцеві виграти.

"Рішення судді ми не поділяємо. На мою думку, суддя дуже швидко вирішив зупинити поєдинок. Він не відвів мого суперника в інший кут, не відрахував мені. Я був готовий продовжувати бій. Відчував, що відновився після удару", – каже Хижняк

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"Загалом, фінальним боєм задоволені, – як не дивно, заявив Хижняк. – З максимальною віддачею працював з першої і до останньої секунди. Звісно, ми розраховували на золоту медаль на Олімпіаді, але срібна – також дуже високий результат"

"Я бачив критику, але складно пояснити людям, які ніколи не виступали на Олімпіаді, чому і така нагорода для нас важлива"

Український боксер Хижняк зі сріблом Ігор-2020
Український боксер Хижняк зі сріблом Ігор-2020 / Фото: Reuters

"І травми були, і хвороби. Це все залишається поза рингом, вболівальники цього не знають. Тому інакше реагують на срібло", – підсумував Хижняк

Клички заманюють до себе Хижняка, але той до них не йде
Клички заманюють до себе Хижняка, але той до них не йде / Фото: Reuters, Instagram

Раніше ми писали, що Хижняк відмовляє братам Кличкам. Полтавець залишиться в любителях, щоб вибороти золото Олімпіади-2024 в Парижі.

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