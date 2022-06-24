Тайсон Фьюри взял в руки оружие. Готов дать отпор России

Чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри решил научиться стрелять, чтобы пойти воевать, если начнется мировая война

Тайсон Фьюри готов пойти добровольцем на фронт

Сегодня близкий соратник Владимира Путина, депутат Госдумы генерал Андрей Гурулев предупредил, что Лондон станет первым городом, который будут бомбить в случае очередной мировой войны.

В таком случае можно не сомневаться, что чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри будет защищать свою родину. Британец запостил в соцсетях фотографию с оружием, подписав в своем стиле.

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"Добро пожаловать в мой мир. Гребаный Джон Рембо съест твое сердце", – написал Тайсон в Instagram.

Ранее Фьюри уже говорил, что готов воевать против России.

"Я буду первым, кто присоединится, если Англия или США вмешаются в войну, буду первым в очереди. Мой папа тоже, и все ребята – мы запишемся в добровольцы. Если вы из этой страны, живете там – защищайте ее. Любите свою женщину и боритесь за свою страну", – заявил Фьюри.

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