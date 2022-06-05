Ломаченко задвинули на задний план. Камбосос назвал сроки реванша с Хейни

Австралиец Джордж Камбосос надеется вернуть звание абсолютного чемпиона, организовав реванш с Девином Хейни

Ломаченко нужно подождать, пока разберутся Камбосос и Хейни / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В воскресенье, 5 июня, в Мельбурне американец Девин Хейни отобрал все пояса у Джорджа Камбососа и стал новым абсолютным чемпионом в легком весе.

После поединка австралиец заявил, что будет добиться реванша с абсолютным чемпионом. По словам Камбососа, второй поединок должен состояться в ноябре нынешнего года.

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"К концу ноября мы сделаем это снова. У меня есть хороший удар. Никто другой не смог бы нанести Хэйни такой урон. Давайте сделаем это. Давайте дадим болельщикам еще один крутой бой. Я был точен в своих атаках, нанес Девину несколько хороших ударов и смог навредить ему. Ему действительно пришлось продемонстрировать свою стойкость", – цитирует Камбососа fightnews.info.

Ранее планировалось, что в этом поединке вместо Хейни выступит украинец Василий Ломаченко. Но наш боксер отказался от боя из-за агрессии Российской Федерации против Украины.

Ломаченко vs Камбосос / Фото: Instagram, Коллаж: Сегодня

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Напомним, что глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум пообещал организовать поединок Василия Ломаченко с победителем пары Камбосос – Хейни. Но похоже этого поединка придется ждать долго.

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