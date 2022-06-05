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Ломаченка посунули на задній план. Камбосос назвав терміни реваншу з Хейні

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
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5 червня, 17:34
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Австралієць Джордж Камбосос сподівається повернути звання абсолютного чемпіона, організувавши реванш із Девіном Хейні
Ломаченкe треба почекати, поки розберуться Камбосос та Хейні
Ломаченкe треба почекати, поки розберуться Камбосос та Хейні / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У неділю, 5 червня, у Мельбурні американець Девін Хейні відібрав усі пояси у Джорджа Камбососа і став новим абсолютним чемпіоном у легкій вазі.

Після поєдинку австралієць заявив, що буде добиватися реваншу з абсолютним чемпіоном. За словами Камбососа, другий поєдинок має відбутися у листопаді цього року.

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"До кінця листопада ми зробимо це знову. У мене є добрий удар. Ніхто інший не зміг би завдати Хейні такої шкоди. Давайте зробимо це. Давайте дамо вболівальникам ще один крутий бій.

Я був точний у своїх атаках, завдав Девіну кілька хороших ударів і зміг нашкодити йому. Йому справді довелося продемонструвати свою стійкість", – цитує Камбососа fightnews.info.

Раніше планувалося, що у цьому поєдинку замість Хейні виступить українець Василь Ломаченко. Але наш боксер відмовився від бою через агресію Російської Федерації проти України.

Ломаченко vs Камбосос
Ломаченко vs Камбосос / Фото: Instagram, Колаж: Сьогодні

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Нагадаємо, що голова промоутерської компанії Top Rank Боб Арум пообіцяв організувати поєдинок Василя Ломаченка з переможцем пари Камбосос – Хейні. Але схоже на цей поєдинок доведеться чекати довго.

Дивіться найяскравіші моменти бою Камбосос – Хейні

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