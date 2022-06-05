Ломаченка посунули на задній план. Камбосос назвав терміни реваншу з Хейні

У неділю, 5 червня, у Мельбурні американець Девін Хейні відібрав усі пояси у Джорджа Камбососа і став новим абсолютним чемпіоном у легкій вазі.
Після поєдинку австралієць заявив, що буде добиватися реваншу з абсолютним чемпіоном. За словами Камбососа, другий поєдинок має відбутися у листопаді цього року.
"До кінця листопада ми зробимо це знову. У мене є добрий удар. Ніхто інший не зміг би завдати Хейні такої шкоди. Давайте зробимо це. Давайте дамо вболівальникам ще один крутий бій.
Я був точний у своїх атаках, завдав Девіну кілька хороших ударів і зміг нашкодити йому. Йому справді довелося продемонструвати свою стійкість", – цитує Камбососа fightnews.info.
Раніше планувалося, що у цьому поєдинку замість Хейні виступить українець Василь Ломаченко. Але наш боксер відмовився від бою через агресію Російської Федерації проти України.
Нагадаємо, що голова промоутерської компанії Top Rank Боб Арум пообіцяв організувати поєдинок Василя Ломаченка з переможцем пари Камбосос – Хейні. Але схоже на цей поєдинок доведеться чекати довго.
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