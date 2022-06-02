Ломаченко тянут с войны на ринг! Украинцу поставили ультиматум

Глава Top Rank ожидает, что Василий примет решение по своей дальнейшей карьере после боя между Камбососом и Хэйни

Василию Ломаченко придется выбирать между боксерской карьерой и службой в теробороне

Уже 5 июня австралийский боксер Джордж Камбосос проведет поедниок против чемпиона WBC Девина Хэйни. Изначально соперником абсолютного чемпиона должен был стать украинец Василий Ломаченко.

Однако наш соотечественник решил приостановить карьеру из-за войны против России. Экс-чемпион мира в трех дивизионах прибыл на Родину и вступил в тероборону Белгород-Днестровского.

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Впрочем, совсем скоро Василию придется выбирать между боксерской карьерой и службой на благо Украины. Президент Top Rank Тодд Дю Беф призвал Ломаченко определиться после боя между Камбососом и Хэйни.

"Мы разговаривали лишь с его советником, который сказал нам, что Василий довольно много тренируется в Украине. Это очень личные вещи, мы ничего не можем сделать. Мы предложили ему поединок с Камбососом и он сказал, что хочет остаться и поддержать свою страну. Мы отнеслись к этому с уважением, Хэйни закрыл этот вопрос. Ломаченко придется решить для себя, своей семьи и страны, где он хочет быть. Либо он хочет вернуться к своей профессии, либо желает остаться в сельской местности со всеми гражданскими, защищая их и помогая по возможности. Очевидно, что мы хотим, чтобы психологически и физически он был в самой лучшей форме, поэтому ему нужно мириться с теми решениями, которые он принимает. Он сам должен это сделать, мы можем дать лишь возможности".

Ранее отец Камбососа назвал возможную дату боя с Ломаченко. Джим Камбосос считает, что вполне реально организовать поединок до конца 2022 года.