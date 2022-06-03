Ломаченко против абсолютного чемпиона. Арум надеется организовать мегафайт

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум пообещал организовать поединок Василия Ломаченко с победителем пары Камбосос – Хейни

Боб Арум и Василий Ломаченко / Фото: Getty Images

5 июня в Сиднее состоится бой абсолютного чемпиона мира в легком весе Джорджа Камбососа и американца Девина Хейни. Ранее фаворитом на встречу с австралийцем был именно украинский боксер.

Однако Ломаченко решил приостановить карьеру из-за военной агрессии России. Экс-чемпион мира в трех дивизионах прибыл на Родину и вступил в тероборону Белгород-Днестровского.

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Тем не менее промоутер украинца Боб Арум не теряет надежды организовать суперпоединок Хай-тека с победителем битвы в Сиднее.

"Да, однозначно. Тем более, что Ломаченко для меня – золотой стандарт легкого веса. К сожалению, сейчас он в Украине, сражается за свою страну. Мы не смогли вывезти его оттуда, но надеюсь, что нам это удастся. Я бы хотел, чтобы Ломаченко подрался с одним из этих ребят – с Хейни или Камбососом. Город, в котором он живет, находится в десяти километрах от Одессы. Его город не был особенно обстрелян, но Ломаченко находится там и вносит свой вклад в защиту страны от российской агрессии", – сказал Арум в интервью Boxing News 24/7.

Василий Ломаченко и Боб Арум (справа) / Фото: AFP

Президент Top Rank Тодд Дю Беф призвал Ломаченко определиться насчет своих дальнейших планов после боя между Камбососом и Хэйни.

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Василию Ломаченко придется выбирать между боксерской карьерой и службой в теробороне

Ранее отец Камбососа назвал возможную дату боя с Ломаченко. Джим Камбосос считает, что вполне реально организовать поединок до конца 2022 года.