Энтони Джошуа и Александр Усик на чаше весов. Онлайн-трансляция взвешивания боксеров

Смотрите онлайн-трансляцию процедуры взвешивания супертяжеловесов

Сегодня, 24 сентября, в Лондоне пройдет церемония взвешивания и дуэль взглядов Александра Усика (18–0, 13 КО) и Энтони Джошуа (24–1, 22 КО). Начало трансляции в 15:00.

Читайте также: Поцелуй на удачу: Усик умеет прикалываться даже перед супербоем

Реклама

Взвешивание боксеров Энтони Джошуа – Александр Усик. Смотреть онлайн

Чемпионский бой Александра Усика и Энтони Джошуа пройдет 25 сентября в Лондоне на стадионе футбольного клуба Тоттенхэм.

Реклама

Ожидается, что боксеры выйдут в ринг не раньше полуночи по киевскому времени.

Читайте также: