Энтони Джошуа и Александр Усик на чаше весов. Онлайн-трансляция взвешивания боксеров

Сегодня, 24 сентября, в Лондоне пройдет церемония взвешивания и дуэль взглядов Александра Усика (18–0, 13 КО) и Энтони Джошуа (24–1, 22 КО). Начало трансляции в 15:00.
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Взвешивание боксеров Энтони Джошуа – Александр Усик. Смотреть онлайн
Чемпионский бой Александра Усика и Энтони Джошуа пройдет 25 сентября в Лондоне на стадионе футбольного клуба Тоттенхэм.
Ожидается, что боксеры выйдут в ринг не раньше полуночи по киевскому времени.
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