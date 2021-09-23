Усик будет против двух британцев в ринге: имена "купленных" судей боя

Начислять баллы боксерам 25 сентября на лондонском стадионе "Тоттенхэм" будут их земляки, а вот третьим в ринге назначен соотечественник Джошуа

Усик, Джошуа и рефери в ринге / Фото: Getty Images, Twitter

Стал известен состав судейской бригады на субботний бой между чемпионом WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа и его украинским визави Александром Усиком.

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Рефери в ринге назначен соотечественник британца Энтони Джошуа – Майкл Александер из Донкастера. Об этом сообщает DailyStar.

Подсчетом очков, которые определят победителя, если бой продлится все 12 раундов, займутся Ховард Фостер (Великобритания), Стив Вайсфельд (США) и Виктор Фесечко (Украина).

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Александр Усик и Энтони Джошуа / Фото: Reuters

Напомним, ранее бывший чемпион мира в первой средней весовой категории Роман Кармазин заявил, что на благосклонность судей Усику рассчитывать не стоит.

"Нужно понимать, на чьей территории идет бой, а это значит, что судьи и все... Ну, кто-то подкуплен, заряжен", – цитирует Кармазина СЭ.

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