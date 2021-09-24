Ентоні Джошуа та Олександр Усик на шальках терезів. Онлайн-трансляція зважування боксерів

Сьогодні, 24 вересня, в Лондоні пройде церемонія зважування і дуель поглядів Олександра Усика (18-0, 13 КО) та Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО). Початок трансляції о 15:00.
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Зважування боксерів Ентоні Джошуа – Олександр Усик. Дивитися онлайн
Чемпіонський бій Олександра Усика і Ентоні Джошуа пройде 25 вересня в Лондоні на стадіоні футбольного клубу Тоттенгем.
Очікується, що боксери вийдуть в ринг не раніше півночі за київським часом.
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