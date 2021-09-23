Я буду веселиться: неожиданное признание Джошуа перед боем с Усиком

Чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа поделился ожиданиями от поединка с Александром Усиком. Бой пройдет 25 сентября в Лондоне.
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"Я вообще не чувствую давления, я буду по-настоящему веселиться. Когда я выйду на ринг, я буду показывать все, что я умею, а опыт у меня огромный.
Я прошел через многие испытания. И я правда хочу драться с Усиком. Именно в бою с такими чемпионами, как Александр, ты понимаешь, насколько ты силен",- заявил Джошуа.
Напомним, что на сегодняшней встрече на все вопросы Усик отвечал исключительно на украинском языке.
После пресс-конференции боксеры провели дуэль взглядов, а затем пожали друг другу руки.
Напомним, ранее бывший чемпион мира в первой средней весовой категории Роман Кармазин заявил, что на благосклонность судей Усику рассчитывать не стоит.
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