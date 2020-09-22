"100 литров бензина – за победу": Редкач высмеял вечер бокса в Днепре

Один из главных острословов украинского спорта Иван Редкач, накануне приравнявший Ломаченко к Путину, разразился очередным критическим постом в соцсетях. На сей раз боец, проживающий в Калифорнии, проехался по организаторам недавнего вечера бокса в Днепре.

"В Украине в городе Днепр проводили боксерское шоу. В тяжелом весе разыграли титул чемпиона Украины. Победитель получил все – пояс чемпиона и чек на 100 литров бензина. Мотивация, которую мы заслужили. Упорная работа оплачивается горючим", – написал у себя в Instagram Иван Редкач, подкрепив свое сообщение фотографией боксера Андрея Руденко с сертификатом на 100 литров горючего после победы над Константином Довбыщенко

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Иван Редкач / Фото: Getty Images

Фолловеры Ивана Редкача на этот пост отреагировали по-разному. "Лучше бы вообще ничего не дарили", – пишут одни. "Дареному коню в зубы не смотрят", – считают другие. "А может это сто литров в день?" – иронизируют третьи.

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Напомним, в рамках вечера бокса в Днепре, состоявшегося в воскресенье, "наследник Кличко" Выхрист брутально нокаутировал испанца Энгуэму, добыв свою третью победу на профи-ринге.

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