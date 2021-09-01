Спорт
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
🇺🇸 Зеленський в США 🔔 Скільки коштує 1 вересня 🏅 Медальний залік Паралімпіади 💥 Загострення на Донбасі
Головна Олімпійські ігри 2020

Олімпіада 2020 в Токіо

Головна Паралімпіада Медалі Відео Ми в Токіо
СЬОГОДНІ Спорт Олімпійські ігри Токіо 2020

Знялася оголеною для журналу і виграла два золота Паралімпіади-2020 для США. Історія унікальної українки

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
1 вересня, 13:20
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
На Паралімпійських іграх у Токіо американка Оксана Мастерс завоювати дві золоті нагороди. Але це не єдине досягнення в кар'єрі неперевершеної етнічної українки
Українка Оксана Мастерс завоювала дві золоті медалі для збірної США
Українка Оксана Мастерс завоювала дві золоті медалі для збірної США / Фото: Reuters

Американка українського походження Оксана Мастерс завоювала вже дві золоті нагороди для збірної США на Паралімпіаді-2020 у Токіо.

Реклама

Читайте також: Підривав, вбивав, сів на 84 роки! Іспанський терорист бореться за медалі Паралімпіади

Вчора, 31 серпня, Мастерс стала найкращою в роздільній шосейній гонці серед жінок в класах H4-5.

А сьогодні 32-річна американка виграла "золото" в шосейній гонці в класі H5.

Реклама

Для Оксани ці нагороди дебютні у велоспорті, але не перші в її багатогранній спортивній кар'єрі.

Уродженка Хмельницького вигравала паралімпійські медалі в чотирьох видах спорту. Оксана брала участь в літніх і зимових Іграх в лижних гонках, біатлоні, академічному веслуванні, а тепер і у велоспорті.

Реклама

Причому у всіх спортивних дисциплінах вона домагалася успіху і завойовувала паралімпійські медалі.

Всього в активі Мастерс десять нагород на Паралімпійських іграх :

  • Лондон-2012 (літо): академічне веслування – "бронза" (змішана парна двійка)
  • Сочі-2014 (зима): лижний спорт – "срібло" (12 км сидячи), "бронза" (5 км сидячи)
  • Пхьончанг-2018 (зима): лижний спорт – два "золота" (1.5 км, спринт класичним стилем сидячи + 5 км сидячи), "бронза" (12 км сидячи), біатлон – два "срібла" (6 км сидячи + 12,5 км сидячи)
  • Токіо-2020 (літо): велоспорт – два "золота" (роздільна шосейна гонка, H4-5 + шосейна гонка в класі H5)

Що відомо про мультімедалістку Паралімпійських ігор:

Оксана народилася 1989 року в Хмельницькому. Її ім'я при народженні Оксана Олександрівна Бондарчук.

Реклама

У неї вроджені вади, які пов'язують з радіацією від Чорнобильської катастрофи: ноги різної довжини, відсутність великогомілкових кісток, великого пальця руки і однієї нирки. Згодом їй довелося ампутувати обидві ноги.

Батьки віддали Оксану до дитбудинку, а коли дівчинці було 7 років, її удочерила американка Гей Мастерс і вивезла до США.

Оксана – 4-разова чемпіонка і 6-разова призерка Паралімпійських ігор в чотирьох видах спорту. Лауреат премії Laureus 2020 року в категорії "Спортособистість року з інвалідністю".

Оксана Мастерс неодноразово опинялася у фокусі уваги преси. 2012 року американський спортивний журнал ESPN The Magazine включив її оголені фотографії до щорічного спеціального випуску, присвяченого оголеним зображенням спортсменів.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Рекомендації

Спорт
Більше новин
Реклама
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Психологія азарту
Більше порад
Спортивні красуні
Більше красунь
Спортивні історії
Хочу ще
Останні новини
Більше новин
Медальний залік
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китай КитайCN
66
42
35
143
2
flag ПКР ПКРRPC
31
20
36
87
3
flag Велика Британія Велика БританіяGB
30
24
31
85
4
flag США СШАUS
25
27
18
70
5
flag Нідерланди НідерландиNL
18
10
10
38
6
flag Україна УкраїнаUA
16
35
23
74
7
flag Бразилія БразиліяBR
15
12
20
47
8
flag Австралія АвстраліяAU
13
22
24
59
9
flag Італія ІталіяIT
12
19
17
48
10
flag Азербайджан АзербайджанAZ
11
1
4
16
Всі медалі Паралімпіади
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
1969К
2
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1420К
3
Олександр Усик Олександр Усик
1084К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1002К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
787К
6
Володимир Кличко Володимир Кличко
619К
7
Іван Редкач Іван Редкач
579К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
493К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
490К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
425К
Рейтинг ТОП-100
Петраков - тренер збірної
Новий тренер збірної
Дівчата покеру
PokerMatch

Фара
Гальфонд

США
Фото красуні
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
6
20:2
16
2
Шахтар
6
12:4
13
3
Дніпро-1
6
12:6
13
4
Десна
6
9:10
12
5
Ворскла
6
11:5
11
6
Олександрія
6
7:5
11
7
Зоря
6
12:8
10
8
Верес
6
7:7
8
9
Інгулець
6
8:11
7
10
Рух
6
5:8
7
11
Металіст 1925
6
6:10
6
12
Минай
5
3:5
5
13
Колос
5
2:9
5
14
Чорноморець
6
7:16
4
15
Львів
6
4:12
2
16
Маріуполь
6
8:15
1
Показати бiльше
Пʼятниця, 10 вересня
19:30
Дивись на:
Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag США СШАUS
39
41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Японія ЯпоніяJP
27
14
17
58
4
flag Велика Британія Велика БританіяGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралія АвстраліяAU
17
7
22
46
7
flag Нідерланди НідерландиNL
10
12
14
36
8
flag Франція ФранціяFR
10
12
11
33
9
flag Німеччина НімеччинаDE
10
11
16
37
10
flag Італія ІталіяIT
10
10
20
40
Всі медалі
Кращі збірні
Рейтинг ФІФА
1
Бельгія Бельгія
1822
2
Бразилія Бразилія
1798
3
Франція Франція
1762
4
Англія Англія
1753
5
Італія Італія
1745
6
Аргентина Аргентина
1714
7
Іспанія Іспанія
1680
8
Португалія Португалія
1662
9
Мексика Мексика
1658
10
США США
1648
Яке місце в України
Покер - це спорт!
Новини покеру
Рейтинг
Топ-10 кращих боксерів незалежно від вагової категорії
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі
4
Еррол Спенс Еррол Спенс
5
Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа
6
Генадій Головкін Генадій Головкін
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметріус Андраде Деметріус Андраде
10
Наоя Іноуе Наоя Іноуе
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти