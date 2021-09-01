Знялася оголеною для журналу і виграла два золота Паралімпіади-2020 для США. Історія унікальної українки

На Паралімпійських іграх у Токіо американка Оксана Мастерс завоювати дві золоті нагороди. Але це не єдине досягнення в кар'єрі неперевершеної етнічної українки

Українка Оксана Мастерс завоювала дві золоті медалі для збірної США / Фото: Reuters

Американка українського походження Оксана Мастерс завоювала вже дві золоті нагороди для збірної США на Паралімпіаді-2020 у Токіо.

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Вчора, 31 серпня, Мастерс стала найкращою в роздільній шосейній гонці серед жінок в класах H4-5.

А сьогодні 32-річна американка виграла "золото" в шосейній гонці в класі H5.

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Для Оксани ці нагороди дебютні у велоспорті, але не перші в її багатогранній спортивній кар'єрі.

Уродженка Хмельницького вигравала паралімпійські медалі в чотирьох видах спорту. Оксана брала участь в літніх і зимових Іграх в лижних гонках, біатлоні, академічному веслуванні, а тепер і у велоспорті.

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Причому у всіх спортивних дисциплінах вона домагалася успіху і завойовувала паралімпійські медалі.

Всього в активі Мастерс десять нагород на Паралімпійських іграх :

Лондон-2012 (літо): академічне веслування – "бронза" (змішана парна двійка)

Сочі-2014 (зима): лижний спорт – "срібло" (12 км сидячи), "бронза" (5 км сидячи)

Пхьончанг-2018 (зима): лижний спорт – два "золота" (1.5 км, спринт класичним стилем сидячи + 5 км сидячи), "бронза" (12 км сидячи), біатлон – два "срібла" (6 км сидячи + 12,5 км сидячи)

Токіо-2020 (літо): велоспорт – два "золота" (роздільна шосейна гонка, H4-5 + шосейна гонка в класі H5)

Що відомо про мультімедалістку Паралімпійських ігор:

Оксана народилася 1989 року в Хмельницькому. Її ім'я при народженні Оксана Олександрівна Бондарчук.

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У неї вроджені вади, які пов'язують з радіацією від Чорнобильської катастрофи: ноги різної довжини, відсутність великогомілкових кісток, великого пальця руки і однієї нирки. Згодом їй довелося ампутувати обидві ноги.

Батьки віддали Оксану до дитбудинку, а коли дівчинці було 7 років, її удочерила американка Гей Мастерс і вивезла до США.

Оксана – 4-разова чемпіонка і 6-разова призерка Паралімпійських ігор в чотирьох видах спорту. Лауреат премії Laureus 2020 року в категорії "Спортособистість року з інвалідністю".

Оксана Мастерс неодноразово опинялася у фокусі уваги преси. 2012 року американський спортивний журнал ESPN The Magazine включив її оголені фотографії до щорічного спеціального випуску, присвяченого оголеним зображенням спортсменів.