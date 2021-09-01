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Снялась обнаженной для журнала и выиграла два золота Паралимпиады-2020 для США. История уникальной украинки

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
1 сентября, 13:20
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На Паралимпийских играх в Токио американка Оксана Мастерс завевала две золотые награды. Но это не единственное достижение в карьере непревзойденной этнической украинки
Украинка Оксана Мастерс завоевала две золотые медали для сборной США
Украинка Оксана Мастерс завоевала две золотые медали для сборной США / Фото: Reuters

Американка украинского происхождения Оксана Мастерс завоевала уже две золотые награды для сборной США на Паралимпиаде-2020 в Токио.

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Вчера, 31 августа, Мастерс стала лучшей в раздельной шоссейной гонке среди женщин в классах H4-5.

А сегодня 32-летняя американка выиграла золото в шоссейной гонке в классе H5.

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Для Оксаны эти награды дебютные в велоспорте, но не первые в ее многогранной спортивной карьере.

Уроженка Хмельницкого выигрывала паралимпийские медали в четырех видах спорта. Оксана принимала участие в летних и зимних Играх в лыжных гонках, биатлоне, академической гребле, а теперь и в велоспорте.

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Причем во всех спортивных дисциплинах она добивалась успеха и завоевывала паралимпийские медали.

Всего в активе Мастерс десять наград на Паралимпийских играх:

  • Лондон-2012 (лето): академическая гребля – бронза (смешанная парная двойка)
  • Сочи-2014 (зима): лыжный спорт – серебро (12 км сидя), бронза (5 км сидя)
  • Пхенчхан-2018 (зима): лыжный спорт – два золота (1.5 км, спринт классическим стилем сидя + 5 км сидя), бронза (12 км сидя), биатлон – два серебра (6 км сидя + 12.5 км сидя)
  • Токио-2020 (лето): велоспорт – два золота (раздельная шоссейная гонка, H4-5 + шоссейная гонка в классе H5)

Что известно о мультимедалистке Паралимпийских игр:

Оксана родилась в 1989 году в Хмельницком. Ее имя при рождении Оксана Александровна Бондарчук.

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У нее врожденные пороки, которые связывают с радиацией от Чернобыльской катастрофы: ноги разной длины, отсутствие большеберцовых костей, большого пальца руки и одной почки. Со временем ей пришлось ампутировать обе ноги.

Родители отдали Оксану в детдом, а когда девочке было 7 лет, ее удочерила американка Гей Мастерс и вывезла в США.

Оксана – 4-кратная чемпионка и 6-кратная призерка Паралимпийских игр в четырех видах спорта. Лауреат премии Laureus 2020 году в категории "Спортличность года с инвалидностью".

Оксана Мастерс неоднократно оказывалась в фокусе внимания прессы. В 2012 году американский спортивный журнал ESPN The Magazine включил её обнажённые фотографии в ежегодный специальный выпуск, посвящённый обнажённым изображениям спортсменов.

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