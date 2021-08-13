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Ніхто не змінить моєї поваги до українок! Ласіцкене вперше прокоментувала скандал з Магучіх

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
13 серпня, 12:34
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Російська легкоатлетка Марія Ласіцкене висловила свою думку про ситуацію в Токіо-2020, коли Ярослава Магучіх обіймалася з нею після змагань у стрибках у висоту
Заява Ласіцкене
Заява Ласіцкене

Олімпійська чемпіонка Токіо росіянка Марія Ласіцкене прокоментувала скандал, який спалахнув після змагань у стрибках у висоту. Тоді українка Ярослава Магучіх з національним прапором обіймалася з Ласіцкене.

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Природно, в Україні від Ярослави зажадали пояснень. Магучіх чітко позначила свою позицію. Пояснила, що фото зробила на емоціях і визнала, що Росія воює проти України.

"Найголовніше, щоб Ярославі та іншим українським дівчаткам було спокійно і комфортно. Щоб їх ніхто не смикав. Все інше не має значення.

Жодні заяви не змінять мого теплого ставлення і поваги до них.

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P. S. На цьому тему вважаю закритою, і жодних коментарів з цього приводу більше не буде", – написала Ласіцкене в Instagram.

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Медальний залік Токіо-2020
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Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag США СШАUS
39
41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Японія ЯпоніяJP
27
14
17
58
4
flag Велика Британія Велика БританіяGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралія АвстраліяAU
17
7
22
46
7
flag Нідерланди НідерландиNL
10
12
14
36
8
flag Франція ФранціяFR
10
12
11
33
9
flag Німеччина НімеччинаDE
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16
37
10
flag Італія ІталіяIT
10
10
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