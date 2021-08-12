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"Ворог готовий на все": потужна заява Ярослави Магучіх після обіймів з росіянкою

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакції Спорт
12 серпня, 19:21
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Українська легкоатлетка зробила офіційну заяву після скандалу на Олімпійських іграх. Спортсменка пояснила, що сталося в Токіо
Ярослава Магучіх
Ярослава Магучіх / Фото: REUTERS

Бронзова призерка Олімпійських ігор Ярослава Магучіх ще раз пояснила за фото з російською спортсменкою Марією Ласіцкене в Токіо.

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"Шановні співвітчизники, я знаю, що моє фото з російською спортсменкою викликало великий резонанс. Хочу пояснити, що сталося.

Виступити на Олімпіаді – мрія і мета всього життя кожного спортсмена! Словами не передати емоції в момент, коли моя мрія збулася! Мені підкорилася не тільки висота, але і олімпійська медаль!

Я була в захваті від перемоги. У такі хвилини хочеться обійняти весь світ.

Хочу всіх запевнити: я маю честь бути військовослужбовцем Збройних сил України, які захищають країну в російсько-українській війні. Поважаю наших воїнів, які дають усім нам можливість працювати, тренуватися, жити мирним життям!

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Я вірна Україні. Розумію, що сталося. Хочу закликати всіх бути обережними, тому що ворог готовий на все.
Для мене це досвід, який робить мене сильнішою.

Попереду – нові старти, наші нові перемоги. Я готова до них. Дякую за підтримку!" , – написала Магучіх в соцмережах.

Раніше Магучіх обставила росіянку, з якою обіймалася, в рейтингу кращих висотниць світу.

Марія Ласіцкене и Ярослава Магучіх
Марія Ласіцкене и Ярослава Магучіх / Фото: Reuters

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Медальний залік Токіо-2020
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Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag США СШАUS
39
41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Японія ЯпоніяJP
27
14
17
58
4
flag Велика Британія Велика БританіяGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралія АвстраліяAU
17
7
22
46
7
flag Нідерланди НідерландиNL
10
12
14
36
8
flag Франція ФранціяFR
10
12
11
33
9
flag Німеччина НімеччинаDE
10
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flag Італія ІталіяIT
10
10
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