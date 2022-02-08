Забудьте про Олімпіаду: дочка тенісиста розбурхала Мережу гарячим фото

Дочка знаменитого російського тенісиста колишньої першої ракетки світу Євгена Кафельникова Олеся опублікувала чергову пікантну фотографію у себе в Instagram.
Модель постала в білій шовковій блузі, оголивши перед підписниками груди.
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"Класна подача!" – відреагував на фото один із фоловерів Олесі.
Зазначимо, що Олеся Кафельникова і раніше епатувала публіку відвертими знімками.
Додамо, що отець Олесі, колишній перший номер світового тенісу Євген Кафельников, відомий опозиційним ставленням до влади РФ. Зокрема, Кафельников звинувачував у продажності російських зірок, котрі агітували за обнулення президентських строків Путіна.
Також раніше Євген Кафельников закликав росіян дати спокій Україні. Знаменитий тенісист не розуміє, чому російські ЗМІ промивають мізки своєму населенню.