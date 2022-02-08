Забудьте про Олімпіаду: дочка тенісиста розбурхала Мережу гарячим фото

Спадкоємиця Євгена Кафельникова поділилася пікантним знімком із фоловерами – ті відреагували з використанням тенісної термінології

Олеся Кафельникова / Фото: Instagram

Дочка знаменитого російського тенісиста колишньої першої ракетки світу Євгена Кафельникова Олеся опублікувала чергову пікантну фотографію у себе в Instagram.

Модель постала в білій шовковій блузі, оголивши перед підписниками груди.

"Класна подача!" – відреагував на фото один із фоловерів Олесі.

Зазначимо, що Олеся Кафельникова і раніше епатувала публіку відвертими знімками.

Олеся Кафельникова / Фото: Instagram

Додамо, що отець Олесі, колишній перший номер світового тенісу Євген Кафельников, відомий опозиційним ставленням до влади РФ. Зокрема, Кафельников звинувачував у продажності російських зірок, котрі агітували за обнулення президентських строків Путіна.

Євген Кафельников

Також раніше Євген Кафельников закликав росіян дати спокій Україні. Знаменитий тенісист не розуміє, чому російські ЗМІ промивають мізки своєму населенню.