Забудьте об Олимпиаде: дочь теннисиста взбудоражила Сеть горячим фото

Дочь знаменитого российского теннисиста бывшей первой ракетки мира Евгения Кафельникова Алеся опубликовала очередную пикантную фотографию у себя в Instagram.
Модель предстала в белой шелковой блузе, оголив перед подписчиками грудь.
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"Классная подача!" – отреагировал на фото один из фолловеров Алеси.
Отметим, что Алеся Кафельникова и ранее эпатировала публику откровенными снимками.
Добавим, что отец Алеси, бывший первый номер мирового тенниса Евгений Кафельников, известен оппозиционным отношением к властям РФ. В частности, Кафельников обвинял в продажности российских звезд, агитировавших за обнуление президентских сроков Путина.
Также ранее Евгений Кафельников призвал россиян оставить Украину в покое. Знаменитый теннисист не понимает, почему российские СМИ промывают мозги собственному населению.