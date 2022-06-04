Потенційний суперник Ломаченка зняв труси на зважуванні (відео)

Джордж Камбосос перед чемпіонським поєдинком ледве вписався у вагову категорію, для цього боксерові довелося повністю роздягнутися

Джорджу Камбососу довелося зняти білизну, щоби провести бій / Фото: Колаж: Сьогодні

У Мельбурні пройшла процедура зважування перед поєдинком за звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі між Джорджем Камбососом та Девіном Хейні. Раніше Єва Бродницька прийшла на зважування, прикрившись листям.

І якщо Хейні вклався в ліміт вагової категорії (61,2 кг), то Камбосос змушений був зняти труси.

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З першої спроби ваги під Джорджем показали 61,4 кг. Довелося боксеру повністю роздягатися, щоб не зірвати поєдинок. Після того, як Камбосос зняв білизну, він показав потрібну вагу та був допущений до бою.

Нагадаємо, що голова промоутерської компанії Top Rank Боб Арум пообіцяв організувати поєдинок Василя Ломаченка з переможцем пари Камбосос – Хейні.

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Слід зазначити, що Ломаченко вирішив призупинити кар'єру через військову агресію Росії. Ексчемпіон світу в трьох дивізіонах записався до тероборони Білгород-Дністровського.