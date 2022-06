Синьо-жовтий подіум у Марокко. Українки вибороли медалі на етапі Діамантової ліги

У марокканському Рабаті проходить четвертий етап Діамантової ліги. У змаганнях зі стрибків у висоту українські легкоатлетки принесли до скарбнички збірної золоту та срібну медалі.

Читайте також: Історія однієї фотографії. Годинник підвів братів-шахраїв

Бронзовій призерці Олімпіади-2020 Ярославі Магучіх підкорилася висота 1,96 м і вона стала чемпіонкою етапу у Марокко. Ярослава хотіла встановити найкращий результат сезону, але не впоралася з висотою 2,01 м за три спроби.

Другий результат показала Ірина Геращенко. Українка стрибнула з найкращим результатом 1,93 м, здобувши срібну нагороду.

Iryna #Gerashchenko bows out with 1.93m, meaning Yaroslava #Mahuchikh claims her second win of the season as the only high jumper to clear 1.96m.



She's now attempting 2.01m. #RabatDL

@matthewquine pic.twitter.com/vwbhJ8Qhkd