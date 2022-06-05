Синьо-жовтий подіум у Марокко. Українки вибороли медалі на етапі Діамантової ліги

Українські стрибунки Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко показали чудові результати на четвертому етапі Діамантової ліги

Ярослава Магучих та Ірина Геращенко успішно виступили у змаганнях зі стрибків у висоту / Фото: Колаж: Сьогодні

У марокканському Рабаті проходить четвертий етап Діамантової ліги. У змаганнях зі стрибків у висоту українські легкоатлетки принесли до скарбнички збірної золоту та срібну медалі.

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Бронзовій призерці Олімпіади-2020 Ярославі Магучіх підкорилася висота 1,96 м і вона стала чемпіонкою етапу у Марокко. Ярослава хотіла встановити найкращий результат сезону, але не впоралася з висотою 2,01 м за три спроби.

Другий результат показала Ірина Геращенко. Українка стрибнула з найкращим результатом 1,93 м, здобувши срібну нагороду.

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Iryna #Gerashchenko bows out with 1.93m, meaning Yaroslava #Mahuchikh claims her second win of the season as the only high jumper to clear 1.96m.



She's now attempting 2.01m. #RabatDL

@matthewquine pic.twitter.com/vwbhJ8Qhkd - Wanda Diamond League (@Diamond_League) June 5, 2022

Додамо, що крім Магучіх та Геращенків у змаганнях брала участь Юлія Левченко, яка фінішувала 7-ю (1,85 м).

Діамантова ліга. Стрибки у висоту

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1 – Ярослава Магучих (Україна) – 1,96 м

2 – Ірина Геращенко (Україна) – 1,93 м

3 – Нікола Макдермотт (Австралія) – 1,93 м.

...

7 – Юлія Левченко (Україна) – 1,85 м

Нагадаємо, для Ярослави Магучих це вже друга перемога у Діамантовій лізі в цьому сезоні. В американському Юджині українка тріумфально виступила, взявши висоту 2,00 м.