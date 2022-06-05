Синьо-жовтий подіум у Марокко. Українки вибороли медалі на етапі Діамантової ліги

У марокканському Рабаті проходить четвертий етап Діамантової ліги. У змаганнях зі стрибків у висоту українські легкоатлетки принесли до скарбнички збірної золоту та срібну медалі.
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Бронзовій призерці Олімпіади-2020 Ярославі Магучіх підкорилася висота 1,96 м і вона стала чемпіонкою етапу у Марокко. Ярослава хотіла встановити найкращий результат сезону, але не впоралася з висотою 2,01 м за три спроби.
Другий результат показала Ірина Геращенко. Українка стрибнула з найкращим результатом 1,93 м, здобувши срібну нагороду.
Iryna #Gerashchenko bows out with 1.93m, meaning Yaroslava #Mahuchikh claims her second win of the season as the only high jumper to clear 1.96m.- Wanda Diamond League (@Diamond_League) June 5, 2022
She's now attempting 2.01m. #RabatDL
@matthewquine pic.twitter.com/vwbhJ8Qhkd
Додамо, що крім Магучіх та Геращенків у змаганнях брала участь Юлія Левченко, яка фінішувала 7-ю (1,85 м).
Діамантова ліга. Стрибки у висоту
- 1 – Ярослава Магучих (Україна) – 1,96 м
- 2 – Ірина Геращенко (Україна) – 1,93 м
- 3 – Нікола Макдермотт (Австралія) – 1,93 м.
...
- 7 – Юлія Левченко (Україна) – 1,85 м
High Jump Women #RabatDL- Rabat DL (@MeetingIM6) June 5, 2022
Yaroslava MAHUCHIKH 1.96m
Iryna GERASHCHENKO 1.93 m
Nicola OLYSLAGERS 1.93m #RabatDL #Diamondleague #WDL #RabatDL pic.twitter.com/bcCdlTspnC
Нагадаємо, для Ярослави Магучих це вже друга перемога у Діамантовій лізі в цьому сезоні. В американському Юджині українка тріумфально виступила, взявши висоту 2,00 м.