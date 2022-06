Сине-желтый подиум в Марокко. Украинки завоевали медали на этапе Бриллиантовой лиги

В марокканском Рабате проходит четвертый этап Бриллиантовой лиги. В соревнованиям по прыжкам в высоту украинские легкоатлетки принесли в копилку сборной золотую и серебряную медали.

Бронзовой призерке Олимпиады-2020 Ярославе Магучих покорилась высота 1,96 м и она стала чемпионкой этапа в Марокко. Ярослава хотела установить лучший результат сезона, но не справилась с высотой 2,01 м за три попытки.

Второй результат показала Ирина Геращенко. Украинка прыгнула с лучшим результатом 1,93 м, завоевав серебряную награду.

Iryna #Gerashchenko bows out with 1.93m, meaning Yaroslava #Mahuchikh claims her second win of the season as the only high jumper to clear 1.96m.



She's now attempting 2.01m. #RabatDL

@matthewquinepic.twitter.com/vwbhJ8Qhkd