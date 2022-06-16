Досвід плюс молодість: Україна назвала склад на чемпіонат світу

18 червня у Будапешті стартує чемпіонат світу з водних видів спорту. У столиці Угорщини планують розіграти 74 комплекти медалей у 5 видах: стрибки у воду, синхронне плавання, водне поло, плавання та плавання на відкритій воді. Спортсменів із Росії усунули від змагань.
До цього важливого старту українські стрибуни у воду готувалися у Німеччині, а синхроністки – в Італії.
Проте вже після світової першості наші спортсмени повернуться до Києва, де до наступних турнірів готуватимуться у басейні "Ліко", розповів президент Федерацій України зі стрибків у воду та синхронного плавання Ігор Лисов.
У Будапешті, на світовій першості, збірну України зі стрибків у воду представлятимуть 9 спортсменів:
- Ксенія Байло
- Кирило Болюх
- Олександр Горшковозов
- Олег Колодій
- Данило Коновалов
- Софія Лискун
- Євген Науменко
- Станіслав Оліферчик
- Олексій Середа
Найдосвідченішим у команді є дворазовий призер чемпіонату світу Олександр Горшковозов, для якого це буде вже 8 світова першість. А наймолодшим – 15-річний дебютант змагань – призер юнацького чемпіонату Європи Кирило Болюх. Окрім нього вперше виступлять на чемпіонаті світу ще три спортсмени: чемпіонка Європи, чемпіонка світу та Європи серед юніорів Ксенія Байло, чемпіон світу та Європи серед юніорів Данило Коновалов, призер юнацького чемпіонату світу Євген Науменко.
У боротьбу за 13 комплектів нагород стрибуни у воду вступають 26 червня.