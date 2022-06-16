Досвід плюс молодість: Україна назвала склад на чемпіонат світу

Дев'ять українських спортсменів представлятимуть нашу країну на світовій першості зі стрибків у воду

Зірки нашої збірної - Олексій Середа і Софія Лискун / Фото: Колаж: Сьогодні

18 червня у Будапешті стартує чемпіонат світу з водних видів спорту. У столиці Угорщини планують розіграти 74 комплекти медалей у 5 видах: стрибки у воду, синхронне плавання, водне поло, плавання та плавання на відкритій воді. Спортсменів із Росії усунули від змагань.

До цього важливого старту українські стрибуни у воду готувалися у Німеччині, а синхроністки – в Італії.

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Проте вже після світової першості наші спортсмени повернуться до Києва, де до наступних турнірів готуватимуться у басейні "Ліко", розповів президент Федерацій України зі стрибків у воду та синхронного плавання Ігор Лисов.

У Будапешті, на світовій першості, збірну України зі стрибків у воду представлятимуть 9 спортсменів:

Ксенія Байло

Кирило Болюх

Олександр Горшковозов

Олег Колодій

Данило Коновалов

Софія Лискун

Євген Науменко

Станіслав Оліферчик

Олексій Середа

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Найдосвідченішим у команді є дворазовий призер чемпіонату світу Олександр Горшковозов, для якого це буде вже 8 світова першість. А наймолодшим – 15-річний дебютант змагань – призер юнацького чемпіонату Європи Кирило Болюх. Окрім нього вперше виступлять на чемпіонаті світу ще три спортсмени: чемпіонка Європи, чемпіонка світу та Європи серед юніорів Ксенія Байло, чемпіон світу та Європи серед юніорів Данило Коновалов, призер юнацького чемпіонату світу Євген Науменко.

У боротьбу за 13 комплектів нагород стрибуни у воду вступають 26 червня.