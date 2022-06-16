Опыт плюс молодость: Украина назвала состав на чемпионат мира

Девять украинских спортсменов будут представлять нашу страну на мировом первенстве по прыжкам в воду

Звезды нашей сборной - Алексей Середа и София Лыскун / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

18 июня в Будапеште стартует чемпионат мира по водным видам спорта. В столице Венгрии планируют разыграть 74 комплекта медалей в 5 видах: прыжки в воду, синхронное плавание, водное поло, плавание и плавание на открытой воде. Спортсменов из России отстранили от соревнований.

К этому важному старту украинские прыгуны в воду готовились в Германии, а синхронистки – в Италии.

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Однако уже после мирового первенства наши спортсмены вернуться в Киев, где будут к следующим турнирам готовиться в бассейне "Лико", рассказал президент Федераций Украины по прыжкам в воду и синхронному плаванию Игорь Лысов.

В Будапеште, на мировом первенстве, сборную Украины по прыжкам в воду будут представлять 9 спортсменов:

Ксения Байло

Кирилл Болюх

Александр Горшковозов

Олег Колодий

Даниил Коновалов

София Лыскун

Евгений Науменко

Станислав Олиферчик

Алексей Середа

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Самым опытным в команде является двукратный призер чемпионата мира Александр Горшковозов, для которого это будет уже 8 мировое первенство. А самым молодым – 15-летний дебютант соревнований призер юношеского чемпионата Европы Кирилл Болюх. Кроме него впервые выступят на чемпионате мира еще три спортсмена: чемпионка Европы, чемпионка мира и Европы среди юниоров Ксения Байло, чемпион мира и Европы среди юниоров Данило Коновалов, призер юношеского чемпионата мира Евгений Науменко.

В борьбу за 13 комплектов наград прыгуны в воду вступают 26 июня.