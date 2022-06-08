Доходи впали у багато разів! Російський чемпіон поскаржився на санкції

Легкоатлет Сергій Шубенков розповів, як міжнародні санкції торкнулися його – доходи впали, ціни зросли

Шубенков у шоці від нових цін в Росії

Чемпіон світу 2015 року та триразовий чемпіон Європи з бігу на 110 метрів з бар'єрами росіянин Сергій Шубенков розповів, як постраждав від міжнародних санкцій.

Нагадаємо, російських спортсменів усунули майже від усіх змагань після початку війни в Україні.

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"Санкції дуже сильно позначилися на моєму житті. Доходи впали пристойно, в багато разів. А коли є діти, гроші йдуть тільки так. Ще й ціни скрізь виросли. Я був на зборах у Сочі у березні та в червні, приходжу в одні й ті самі місця поїсти, а там цінники коректором замазані та скрізь написані нові. Це мене прямо дико дратує. Та й загалом тупо дорожче все стало!", – обурюється Шубенков.

Раніше ми писали, що від початку військового вторгнення Російської Федерації в Україну спортсменам із країни-агресорки стало незатишно на своїй батьківщині.