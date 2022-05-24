Жодних поблажок! Шевченко жорстко висловився проти російських спортсменів

Колишній тренер збірної України Андрій Шевченко впевнений, що поки в Україні триває геноцид, жоден російський спортсмен не може виступати на міжнародних змаганнях

Російські спортсмени на мітингу в підтримку війни в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

Легендарний український футболіст Андрій Шевченко заявив, що Росії потрібно заборонити брати участь у спортивних змаганнях до кінця війни. Раніше з такою ініціативою виступив і Олександр Петраков.

Це війна жорстока. Це жахливо. Це геноцид. Для мене було важливо знайти спосіб допомогти своїй країні. Україна паралізована, економікою управляти неможливо, нас щодня обстрілюють, гинуть люди. Поки в Україні триває війна, жоден російський спортсмен не може бути допущений до будь-яких змагань. Через Росію наші спортсмени позбавлені можливості тренуватися. І будь-якої миті їх можуть убити", – цитує Шевченка Flliqqa News.

Нагадаємо, нещодавно Шевченко став послом платформи United24. Усі зібрані кошти йдуть на допомогу Україні.