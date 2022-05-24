Жодних поблажок! Шевченко жорстко висловився проти російських спортсменів

Легендарний український футболіст Андрій Шевченко заявив, що Росії потрібно заборонити брати участь у спортивних змаганнях до кінця війни. Раніше з такою ініціативою виступив і Олександр Петраков.
Це війна жорстока. Це жахливо. Це геноцид.
Для мене було важливо знайти спосіб допомогти своїй країні. Україна паралізована, економікою управляти неможливо, нас щодня обстрілюють, гинуть люди.
Поки в Україні триває війна, жоден російський спортсмен не може бути допущений до будь-яких змагань.
Через Росію наші спортсмени позбавлені можливості тренуватися. І будь-якої миті їх можуть убити", – цитує Шевченка Flliqqa News.
Нагадаємо, нещодавно Шевченко став послом платформи United24. Усі зібрані кошти йдуть на допомогу Україні.