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Борця заарештували і звинувачують у вбивстві: призер Олімпіади тижнями бігав від поліції

Олена Павлова Олена Павлова
23 травня, 13:00
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37-річний чемпіон світу Сушил Кумар з Індії став зачинщиком бійки на стадіоні, в результаті якої загинув інший боєць
Сушил Кумар
Сушил Кумар / Фото: Instagram

Колишній індійський борець вільного стилю і дворазовий призер Олімпійських ігор Сушил Кумар заарештований місцевою поліцією в зв'язку з кримінальною справою про вбивство. Раніше колишнього суперника Василя Ломаченка Вердехо звинуватили у викраденні і вбивстві коханки.

37-річний Сушил знаходився в бігах з 4 травня після того, як інший борець загинув в результаті бійки на стадіоні – повідомляє агентство Сіньхуа. Один з учасників бійки назвав Кумара зачинщиком сварки.

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Поліція Делі оголосила про нагороду в 100 000 індійських рупій (приблизно 1 400 доларів) за будь-яку інформацію про колишнього спортсмена. У підсумку через пару тижнів Кумара заарештували в селі Мундка в Західному Делі.

В тренді

Нагадаємо, що 38-річний Кумар – дворазовий призер Олімпійських ігор. Він завоював бронзову медаль на турнірі 2008 року в Пекіні та срібну – у 2012 році в Лондоні, де був прапороносцем своєї країни. Також Сушив виграв чемпіонат світу 2010 року у ваговій категорії до 66 кг.

Раніше в Ірані повісили спортсмена. Борця Мехді Аль Хуссейни стратили за вбивство.

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Цитата дня

Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

Рінат Ахметов президент Шахтаря
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