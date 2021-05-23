Борца арестовали и обвиняют в убийстве: призер Олимпиады неделями бегал от полиции

37-летний чемпион мира Сушил Кумар из Индии стал зачинщиком драки на стадионе, в результате которой погиб другой боец

Сушил Кумар / Фото: Instagram

Бывший индийский борец вольного стиля и двукратный призер Олимпийских игр Сушил Кумар арестован местной полицией в связи с уголовным делом об убийстве. Ранее бывшего соперника Василия Ломаченко Вердехо обвинили в похищении и убийстве любовницы.

37-летний Сушил находился в бегах с 4 мая после того, как другой борец погиб в результате драки на стадионе – сообщает агентство Синьхуа. Один из участников потасовки назвал Кумара зачинщиком ссоры.

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Полиция Дели объявила о награде в 100 000 индийских рупий (примерно 1 400 долларов) за любую информацию о бывшем спортсмене. В итоге через пару недель Кумара арестовали в деревне Мундка в Западном Дели.

Напомним, что 38-летний Кумар – двукратный призер Олимпийских игр. Он завоевал бронзовую медаль на турнире 2008 года в Пекине и серебряную – в 2012 году в Лондоне, где был знаменосцем своей страны. Также Сушил выиграл чемпионат мира 2010 года в весовой категории до 66 кг.

Ранее в Иране повесили спортсмена. Борца Мехди Аль Хуссейни казнили за убийство.