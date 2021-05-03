Прив'язав до тіла коханки блок і кинув з моста: відомого боксера судять за вбивство

Пуерторіканського легковеса Фелікс Вердехо звинувачують у викраденні і вбивстві вагітної Кейшлі Родрігес, з якою він довгий час перебував у стосунках

Фелікс Вердехо / Фото: Getty Images

Колишній суперник Василя Ломаченка на Олімпійських іграх в Лондоні Фелікс Вердехо звинувачується у викраденні і вбивстві коханки Кейшли Родрігес. Сьогодні пройшло вже перше засідання суду над пуерторіканським легковаговиком. І боксеру було відмовлено у звільненні під заставу.

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Під час засідання Вердехо не надали можливості заявити про визнання своєї провини – повідомляє Boxing Scene. Дружина боксера, Еліз Марі Сантьяго, також була допитана місцевою владою в п'ятницю, а у вихідні – слідчими. Сантьяго зізналася, що знала про цю справу.

Повідомляється, що 29 квітня Родрігес не вийшла на роботу в одну з компаній по догляду за домашніми тваринами. У той же день її тіло було знайдено в лагуні, недалеко від Сан-Хуана.

Виявилося, що 27-річна Кейшла Родрігес була коханкою боксера кілька років. В кінці квітня вона повідомила Феліксу, що вагітна. Партнер запропонував дівчині зробити аборт. Наступну зустріч кілька призначила на минулий четвер, після чого Родрігес вже ніхто не бачив.

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За версією слідства, вбивство сталося 27 квітня. Вердехо домовився про зустріч з Родрігес у її будинку. 27-річний боєць почекав, поки дівчина сіла в його машину, після чого завдав їй декілька ударів кулаком по обличчю, а потім зробив укол зі шприца, в якому знаходилося невідому речовину – пише The Washington Post .

Боксер пов'язав Родрігес руки і ноги дротом, прив'язав до її тілу блок, після чого викинув з моста. На момент скоєння вбивства Родрігес перебувала на другому місяці вагітності. При цьому у Вердехо є маленька дочка в шлюбі з Еліз Марі. Вбивство Родрігес вже викликало масові протести в Пуерто-Ріко.

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Вердехо був боксером компанії Top Rank. Останній бій Фелікс провів в грудні 2020 року, поступившись нокаутом майбутньому супернику Ломаченко Масайоші Накатані.

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