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Відмовилася робити аборт: колишній суперник Ломаченка вбив коханку

3 травня, 11:29

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Боксер з Пуерто-Ріко Фелікс Вердехо позбувся своєї вагітної коханки, її впізнали лише за татуюванням, яку дівчина зробила на честь улюбленого

Колишній суперник Василя Ломаченка на Олімпійських іграх в Лондоні Фелікс Вердехо підозрюється у вбивстві. Декількома днями раніше його вагітну подругу знайшли мертвою.

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27-річна Кеішла Родрігес була коханкою боксера, їх роман тривав кілька років. В кінці квітня Кеішла повідомила Феліксу, що вагітна. Партнер запропонував дівчині зробити аборт. Наступну зустріч пара призначила на минулий четвер, після чого Родрігес вже ніхто не бачив, повідомляє BoxingScene.

Після того як жертва сіла в автомобіль Вердехо, він вдарив її по обличчю, а потім разом зі спільником пов'язав і перетягнув в автомобіль до дівчини. Разом зловмисники скинули побите і накачене наркотиками тіло вагітної дівчини з моста. На місці події також виявлені сліди крові і гільза пістолета. Камери відеоспостереження, нібито, відобразили момент скидання Родрігес в річку.

Поліцейські повідомляють, що тіло Родрігес впізнали тільки завдяки татуюванню у формі діаманта, в честь боксера – його прізвисько "Діамант".

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Фелікс вже одружений і у нього є дитина.

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