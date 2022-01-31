Білодід показала, де ловить кайф у Буковелі

Нещодавно зірка дзюдо Дар'я Білодід знялася у надвідвертій фотосесії. Знімки були дуже гарячими.
А тепер дівчина вирішила трохи відпочити у Карпатах.
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Бронзова призерка Токіо-2020 змінила кімоно на гірськолижний костюм. Спортсменка в Instagram показала, як проводить час у Буковелі.
"Лижниця Даша. Який же кайф у нас у Буковелі. І як же я скучила за лижами. Отримую неймовірне задоволення від катання та пейзажів навколо", – написала Білодід у соцмережах.
Раніше ми розповідали, що українська дзюдоїстка відпочивала на швейцарському курорті Монтре, що знаходиться біля Женевського озера та поруч з Альпами. Білодід захоплювалася місцевою красою.
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