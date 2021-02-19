Переїв макарошок: боєць UFC перевищив ваговій ліміт на дві категорії

Рафаел Алвес напередодні свого дебютного поєдинку в UFC провалив зважування з рекордною різницею у вазі. Ймовірно, боєць послухав порад Олександра Усика і під час підготовки не відмовляв собі в зайвій порції "макарошок", тому що за день до бою на турнірі UFC Fight Night 185 ваги під Алвес показали 71,4 кг – це на 5,2 кг (11 , 7 фунтів) більше, ніж ліміт напівлегкої ваги (61-66 кг).

Реклама

Читайте також: Коліном в щелепу: ефектний нокаут через 25 секунд бою

Більш того, вага Алвеса відповідає легкій ваговій категорії, що на два дивізіони вище, ніж той, в якому виступає боєць. Природно, що його поєдинок проти Патріка Сабатіні був негайно скасований. Ймовірно, Алвесу загрожують серйозні санкції від керівництва UFC аж до розірвання контракту, повідомляє mmajunkie.

В тренді На Олімпійських іграх Росію будуть називати словом з трьох букв

Якби бій проти Сабатіні відбувся, Алвес встановив би рекорд по перевазі в UFC. На цей момент досягнення належить Ентоні Джонсону, який вийшов в октагон з перевагою в 4,9 кг (11 фунтів).

Раніше ми писали, що боєць MMA симулював нокаут після того, як йому погрожували зброєю. Леонардо Барбоса надовго запам'ятає поїздку до Афганістану.

Реклама

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама