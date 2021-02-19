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Переїв макарошок: боєць UFC перевищив ваговій ліміт на дві категорії

19 лютого, 22:08

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Перевага могла би стати рекордним, якби бій не скасували

Рафаел Алвес напередодні свого дебютного поєдинку в UFC провалив зважування з рекордною різницею у вазі. Ймовірно, боєць послухав порад Олександра Усика і під час підготовки не відмовляв собі в зайвій порції "макарошок", тому що за день до бою на турнірі UFC Fight Night 185 ваги під Алвес показали 71,4 кг – це на 5,2 кг (11 , 7 фунтів) більше, ніж ліміт напівлегкої ваги (61-66 кг).

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Більш того, вага Алвеса відповідає легкій ваговій категорії, що на два дивізіони вище, ніж той, в якому виступає боєць. Природно, що його поєдинок проти Патріка Сабатіні був негайно скасований. Ймовірно, Алвесу загрожують серйозні санкції від керівництва UFC аж до розірвання контракту, повідомляє mmajunkie.

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Якби бій проти Сабатіні відбувся, Алвес встановив би рекорд по перевазі в UFC. На цей момент досягнення належить Ентоні Джонсону, який вийшов в октагон з перевагою в 4,9 кг (11 фунтів).

Раніше ми писали, що боєць MMA симулював нокаут після того, як йому погрожували зброєю. Леонардо Барбоса надовго запам'ятає поїздку до Афганістану.

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UFC змішані єдиноборства боєць

Джерело: Сегодня|Спорт

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