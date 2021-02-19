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Переел макарошек: боец UFC превысил весовой лимит на две категории

19 февраля, 22:08

Александр Трикиша Александр Трикиша

Перевес мог бы стать рекордным, если бы бой не отменили

Рафаэл Алвес накануне своего дебютного поединка в UFC провалил взвешивание с рекордной разницей в весе. Вероятно, боец послушал советов Александра Усика и во время подготовки не отказывал себе в лишней порции "макарошек", потому что за день до боя на турнире UFC Fight Night 185 весы под Алвесом показали 71,4 кг – это на 5,2 кг (11,7 фунтов) больше, чем лимит полулегкого веса (61-66 кг).

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Более того, вес Алвеса соответствует легкой весовой категории, что на два дивизиона выше, чем тот, в котором выступает боец. Естественно, его поединок против Патрика Сабатини был немедленно отменен. Вероятно, Алвесу грозят серьезные санкции от руководства UFC вплоть до расторжения контракта, сообщает mmajunkie.

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Если бы бой против Сабатини состоялся, Алвес установил бы рекорд по перевесу в UFC. На данный момент достижение принадлежит Энтони Джонсон, который вышел в октагон с перевесом в 4,9 кг (11 фунтов).

Ранее мы писали, что боец MMA симулировал нокаут после того, как ему угрожали оружием. Леонардо Барбоса надолго запомнит поездку в Афганистан.

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UFC смешанные единоборства боец

Источник: Сегодня|Спорт

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