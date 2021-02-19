Переел макарошек: боец UFC превысил весовой лимит на две категории

Перевес мог бы стать рекордным, если бы бой не отменили

Рафаэл Алвес накануне своего дебютного поединка в UFC провалил взвешивание с рекордной разницей в весе. Вероятно, боец послушал советов Александра Усика и во время подготовки не отказывал себе в лишней порции "макарошек", потому что за день до боя на турнире UFC Fight Night 185 весы под Алвесом показали 71,4 кг – это на 5,2 кг (11,7 фунтов) больше, чем лимит полулегкого веса (61-66 кг).

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Более того, вес Алвеса соответствует легкой весовой категории, что на два дивизиона выше, чем тот, в котором выступает боец. Естественно, его поединок против Патрика Сабатини был немедленно отменен. Вероятно, Алвесу грозят серьезные санкции от руководства UFC вплоть до расторжения контракта, сообщает mmajunkie.

Если бы бой против Сабатини состоялся, Алвес установил бы рекорд по перевесу в UFC. На данный момент достижение принадлежит Энтони Джонсон, который вышел в октагон с перевесом в 4,9 кг (11 фунтов).

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