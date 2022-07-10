Не пощастило з ім'ям. Переможець UFC викликав на бій Рафаеля Надаля (відео)

Фізієв вирішив з'ясувати найкращого спортсмена з ім'ям Рафаель. Для цього він готовий нокаутувати легенду тенісу у октагоні

Рафаель Фізієв хоче нокаутувати Рафу Надаля

В американському Ентерпрайзі (штат Невада) вночі відбувся івент UFC on ESPN 39. Головним поєдинком турніру зі змішаних єдиноборств стала дуель двох Рафаелів.

За чемпіонство у легкій вазі боролися азербайджанець Фізієв та його тезка з Бразилії дос Аньос. Бій завершився перемогою першого у п'ятому раунді. Кавказець оформив яскравий нокаут суперника.

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Після зустрічі Фізієв вирішив пограти на публіку. Азербайджанець заявив, що готовий викликати на бій відомого тенісиста Рафаеля Надаля.

Ми з'ясували, хто найкращий Рафаель в UFC. Зараз хочу кинути новий челендж. Хто найкращий Рафаель у спорті? Надаль, приходь сюди, з'ясуємо!

У 29-річного Фізієва на рахунку 12 перемог та одна поразка у кар'єрі. Щоправда, тенісист має законну "відмазку" від бою. Перед півфіналом Вімблдону він отримав травму і тепер не менше місяця йому потрібне на відновлення.

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До речі, чемпіоном турніру Великого шлему у Великій Британії став Новак Джокович. Серб здолав у фіналі Ніка Кірьоса та завоював свій сьомий титул на Вімблдоні.