Сльози по Великому Шлему. Рафаель Надаль знявся з Вімблдону

Іспанський тенісист не зможе поборотися за третю перемогу на ТВШ поспіль через травму живота. Фіналістом турніру став Нік Кірьос

Рафаель Надаль не зіграє у півфіналі Вімблдону

Завтра визначаться усі фіналісти чоловічого одиночного турніру на Вімблдоні. У першому поєдинку Новак Джокович зіграє із Кемероном Норрі.

У другій грі мали зійтись Рафаель Надаль і Нік Кірьос. Однак цій грі не судилося відбутися, оскільки сьогодні іспанець оголосив про зняття з турніру.

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Причиною такого рішення стала травма живота, яку Рафа отримав у чвертьфіналі проти Тейлора Фріца. Той поєдинок навіть зупинявся через медичну допомогу Надалю.

"У мене надрив м'язів живота. Я весь день думав про це рішення. Але якщо я продовжу грати, то травма лише посилиться. Мені дуже сумно це говорити. Я прийняв це рішення, бо не можу виграти два матчі.

Рафаель Надаль / Фото: Reuters

Я не можу подавати із нормальною швидкістю. Більше того, я не можу виконати нормальний рух на подачі. У певному сенсі, з поваги до себе, я не хочу виходити на корт, якщо не можу боротися на максимумі. Проблеми з животом виникли під час турніру, але мені вдавалося контролювати їх. А після вчорашнього матчу стало очевидним, що проблема стала серйозною. На відновлення від такої травми потрібно 3-4 тижні. Через тиждень я вже зможу тренуватися на задній лінії без подачі".

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Таким чином, Нік Кірьос автоматично стає фіналістом турніру. Нагадаємо, що Надаль йшов до завоювання Великого Шлему за сезон, адже йому вже підкорилися Australian Open та Ролан Гаррос у 2022 році.